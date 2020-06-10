Польша открывает внутренние границы с ЕС — премьер назвал дату

Польша 13 июня откроет внутренние границы с другими странами Европейского Союза.

С 16 июня возобновит международные авиаперевозки, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.

— С 13 июня откроем границы Польши с другими странами ЕС. Решение пока ограничивается границами со странами Евросоюза. Нам нужны как можно быстрее контакты со странами ЕС, чтобы все вернулось в прежнее состояние, — заявил Моравецкий.

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С 16 июня восстанавливаются также международные авиаперевозки.

— Мы уже сегодня контактируем с LOT (польская авиакомпания. — Ред), чтобы она могла соответствующим образом планировать возвращение к предоставлению своих услуг, — отметил польский премьер.

Из-за коронавируса Польша с 16 марта закрыла свои границы для въезда иностранцев. В том числе со странами ЕС.

Как попали в Польшу с Украины

Сейчас на украинском-польской границе функционируют три автомобильные пункты пропуска:

Рава-Русская — Гребенне;

Ягодин-Дорогуск;

Краковец-Корчева;

Также работает пешеходный переход Шегини-Медика.

Его могут пересечь граждане Украины, имеющие разрешение и постоянное или временное проживание в Польше, дипломаты, студенты и близкие родственники польских граждан.

Запрещенные авиаперелеты, кроме спецрейсов. Также ходят поезда Интерсити в Перемышль и с Здолбунов до Хелма.

Украинцы в Польше

В апреле в Польшу приехало работать 34 тыс. заробитчан, а в мае количество рабочих выросла втрое — до 94 тыс.

Такой наплыв объясняют тем, что Польша начала выходить из карантина, размораживать экономику, поэтому понадобились люди, которые будут работать на сезонных работах.

В министерстве сельского хозяйства Польши нашли выход из этой ситуации и ослабили карантинные требования для работников ферм.

Источник: Kancelaria Premiera