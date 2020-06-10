Польша открывает внутренние границы с ЕС — премьер назвал дату

Польша 13 июня откроет внутренние границы с другими странами Европейского Союза.
С 16 июня возобновит международные авиаперевозки, сообщил глава правительства Польши Матеуш Моравецкий.
— С 13 июня откроем границы Польши с другими странами ЕС. Решение пока ограничивается границами со странами Евросоюза. Нам нужны как можно быстрее контакты со странами ЕС, чтобы все вернулось в прежнее состояние, — заявил Моравецкий.
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С 16 июня восстанавливаются также международные авиаперевозки.
— Мы уже сегодня контактируем с LOT (польская авиакомпания. — Ред), чтобы она могла соответствующим образом планировать возвращение к предоставлению своих услуг, — отметил польский премьер.
Из-за коронавируса Польша с 16 марта закрыла свои границы для въезда иностранцев. В том числе со странами ЕС.
Как попали в Польшу с Украины
Сейчас на украинском-польской границе функционируют три автомобильные пункты пропуска:
- Рава-Русская — Гребенне;
- Ягодин-Дорогуск;
- Краковец-Корчева;
Также работает пешеходный переход Шегини-Медика.
Его могут пересечь граждане Украины, имеющие разрешение и постоянное или временное проживание в Польше, дипломаты, студенты и близкие родственники польских граждан.
Запрещенные авиаперелеты, кроме спецрейсов. Также ходят поезда Интерсити в Перемышль и с Здолбунов до Хелма.
Украинцы в Польше
В апреле в Польшу приехало работать 34 тыс. заробитчан, а в мае количество рабочих выросла втрое — до 94 тыс.
Такой наплыв объясняют тем, что Польша начала выходить из карантина, размораживать экономику, поэтому понадобились люди, которые будут работать на сезонных работах.
В министерстве сельского хозяйства Польши нашли выход из этой ситуации и ослабили карантинные требования для работников ферм.
Источник: Kancelaria Premiera