Тайны Вьетнамской войны: как связаны убийство Кеннеди и смерть Мэрилин Монро

Напалм Б стал одним из символов войны во Вьетнаме. Его заливали в огнеметы, им стреляли из танков и сбрасывали в авиабомбах на джунгли.

Эту войну даже иронично назвали экологической. Из-за миллионов литров химического дефолианта Агент Оранж, сброшенных на джунгли.

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Вьетнам стал полигоном для испытания новейшего оружия. Советские зенитно-ракетные комплексы противостояли американской авиации.

Москва и Пекин поддерживали коммунистический северный Вьетнам. Вашингтон — антибольшевистский южный. 45 лет назад бойня закончилась победой Севера. Потери войны составили сотни тысяч погибших с обеих сторон. Калеками осталось целое поколение тех, кто хотел жить без войны.

Время войны, выпавшие на 1960-е на 1970-е года были полны символов, изменений и новых субкультур.

Отдельной фигурой того времени стал Джон Кеннеди. 22 ноября 1963 года в рамках предвыборной кампании Кеннеди приехал в самого враждебного к нему штату Техас.

Визит Кеннеди снимали около 70 кинокамер, но ни одна в момент покушения не снимала окна шестого этажа книгохранилища откуда по официальной версии по президенту стрелял Освальд.

За год до убийства Кеннеди удалось мирно выйти из Карибского кризиса. Он был против широкомасштабной войны во Вьетнаме и стремился разрядки в отношениях с СССР.

Возможно, война во Вьетнаме была нужна и Москве — как пример агрессии западного капитализма против коммунистического Вьетконга.

По версии Александра Зеленько, за устранением Кеннеди могли стоять влиятельные круги спецслужб как в СССР, так и в США. Иначе как объяснить другой факт — что убийца президента Ли Харви Освальд за год до убийства приехал из СССР.

Вырисовывается полный заговор. Кеннеди убивает американец, живший в СССР. Затем правительства стран договариваются. Через два дня Освальда убирает бандит Джек Руби.

Преемник Кеннеди Линдон Джонсон сразу заявляет, что битва с распространением коммунизма в Индокитае должна вестись со всей мощью. И с 1965 года начинается полномасштабное вмешательство США в войну.

Мэрилин Монро — топ-дива, секс-символ 1950-х годов, красивая женщина по версиям многих журналов. В ночь на 5 августа 1962 года ее нашли мертвой в собственном доме в Калифорнии. Официальная версия — отравление барбитуратами.

Но известно, что в этом случае были замешаны большие деньги и мафия, с которой у Монро также были конфликты.

Вроде бы Монро хотела заявить прессе подробности своих отношений с братьями Кеннеди. Возможно, тогда ее и решили убрать как нежелательного свидетеля. С другой стороны спецслужбы могли использовать ее смерть против клана Кеннеди.

К убийству брата Джона Кеннеди Роберта также могли быть причастны спецслужбы. В 1968 году сенатор решил баллотироваться в президенты и имел большие шансы на победу. Среди программных заявлений Бобби — равенство для афроамериканцев и завершение войны во Вьетнаме. 5 июня после победы на праймериз в Калифорнии Роберта застрелили в отеле Лос-Анджелеса.

На поле секретности выросло немало конспирологических теорий. А убийство братьев Кеннеди, смерть Монро и Вьетнам теперь связывают с множеством теорий заговоров.

Недавно в американском штате Мэриленд нашли тело внучки Роберта Кеннеди — 40-летней Мейв Кеннеди Таунсенд-Маккин, которая утонула накануне.

Мать с сыном играли в футбол и забрались в каноэ, пытаясь достать из воды мяч, однако их отнесло ветром в открытые воды Чесапикского залива.

Тело женщины обнаружили более чем в трех километрах от дома, на глубине почти восемь метров.

Мейв приходилась внучкой убитому сенатору США Роберту Кеннеди и внучатой племянницей убитому президенту США Джону Кеннеди.