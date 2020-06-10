До 2030 года США должны построить новые ледоколы, чтобы страна могла постоянно присутствовать в Арктике и Антарктиде и защищать национальные интересы.

Соответствующее распоряжение президент США Дональд Трамп направил Государственному департаменту, Министерствам финансов, внутренней безопасности и энергетики.

В меморандуме говорится, что новые корабли помогут сохранить в Арктике мощное присутствие сил безопасности США, а также ее союзников и партнеров.

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Ледоколы должны быть готовы к размещению к 2029 финансовому году.

США намерены построить три тяжелых ледокола и выбрать минимум два объекта в Штатах и два в других странах, где можно разместить эти корабли. При этом стоит учесть все риски, выгоды и затраты.

Также документ предусматривает вариант взятия ледоколов в аренду.

Присутствие России в Арктике

В конце 2019 года Россия разместила в Арктике новые зенитно-ракетные комплексы С-400 Триумф и значительно увеличила зону контролируемого воздушного пространства.

Новые ЗРК предназначены для поражения самолетов стратегической и тактической авиации, баллистических ракет и гиперзвуковых целей.

Он может на расстоянии до 400 км поражать аэродинамические цели, а также на расстоянии до 60 км — баллистические цели, летящие со скоростями до 4,8 км/с на высотах от нескольких метров до нескольких десятков километров.

Источник: The White House