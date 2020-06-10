Швеция объявила результаты расследования убийства премьер-министра Улофа Пальме, которого застрелили на улице еще 34 года назад.
Соответствующее заявление сделал сегодня прокурор Кристер Петерссон.
Так, прокурор объявил, что убийство совершил Стиг Енгстрем. Мужчина работал в страховой компании Skandia возле места убийства.
Ранее его допрашивали в качестве свидетеля в первые дни следствия, а как потенциального подозреваемого его рассмотрели лишь несколько лет назад.
Енгстрем совершил самоубийство еще в 2000 году, соответственно ему не могут выдвинуть обвинения.
— Поскольку Стиг Енгстрем умер, я не могу предъявлять обвинения и не буду проводить допросов. Поэтому я решу закрыть предварительное расследование, — сообщил прокурор.
Следствие предположило, что Енгстрем убил Пальме из-за левых взглядов премьер-министра.
Читайте: Убийство в прямом эфире: в США сын убил отца во время видеочата в Zoom
Он солгал о моментах после убийства и утверждал, что пытался реанимировать Пальме. Впоследствии выяснилось, что Енгстрем проходил обучение с оружием.
Убийство Улофа Пальме
Улофа Пальме застрелили 28 февраля 1986 года, после того, как он и его жена Лисбет вышли из кинотеатра в Стокгольме.
Женщина получила ранения во время нападения, а позже опознала стрелка — Кристера Петтерссона (то же имя, что и у прокурора).
Его осудили за убийство Пальме, но позже приговор отменили, а убийство оставалось нераскрытым.
Источник: Expressen