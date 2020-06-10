Швеция объявила результаты расследования убийства премьер-министра Улофа Пальме, которого застрелили на улице еще 34 года назад.

Соответствующее заявление сделал сегодня прокурор Кристер Петерссон.

Так, прокурор объявил, что убийство совершил Стиг Енгстрем. Мужчина работал в страховой компании Skandia возле места убийства.

Ранее его допрашивали в качестве свидетеля в первые дни следствия, а как потенциального подозреваемого его рассмотрели лишь несколько лет назад.

Енгстрем совершил самоубийство еще в 2000 году, соответственно ему не могут выдвинуть обвинения.

— Поскольку Стиг Енгстрем умер, я не могу предъявлять обвинения и не буду проводить допросов. Поэтому я решу закрыть предварительное расследование, — сообщил прокурор.

Следствие предположило, что Енгстрем убил Пальме из-за левых взглядов премьер-министра.

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Он солгал о моментах после убийства и утверждал, что пытался реанимировать Пальме. Впоследствии выяснилось, что Енгстрем проходил обучение с оружием.

Убийство Улофа Пальме

Улофа Пальме застрелили 28 февраля 1986 года, после того, как он и его жена Лисбет вышли из кинотеатра в Стокгольме.

Женщина получила ранения во время нападения, а позже опознала стрелка — Кристера Петтерссона (то же имя, что и у прокурора).

Его осудили за убийство Пальме, но позже приговор отменили, а убийство оставалось нераскрытым.

Источник: Expressen