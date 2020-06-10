В Хьюстоне (штат Техас, США) похоронили Джорджа Флойда. Он умер в результате удушающего приема полицейского во время задержания.

Прощание проходило в церкви The Fountain of Praise. Надгробную речь произнес Альфред Чарльз Шарптон-младший — активист за гражданские права чернокожих, баптистский священник и экс-советник Белого дома при президенте Бараке Обаме.

Также выступили экс-вице-президент США и кандидат в президенты от Демократической партии Джо Байден, мэр Хьюстона Сильвестр Тернер и другие чиновники. Кроме того, на церемонии прощания присутствовали и родственники других жертв полицейского произвола.

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Церемонии похорон была закрытой, на ней присутствовали около 500 человек.

Золотой гроб с Джорджем везли на упряжке белых лошадей. Его похоронили на кладбище Houston Memorial Gardens рядом с матерью.

Смерть Джорджа Флойда

Джорджа Флойда умер вследствие жестокого задержания полицейскими. Правоохранители применили удушающий прием, Флойда госпитализировали, однако спасти не удалось, он скончался в больнице. Экс-полицейскому Дереку Шовину, которого обвиняют в убийстве второй степени, грозит 40 лет тюрьмы. Другим полицейским, которые причастны к убийству, также предъявили обвинения.

Это стало толчковой к массовым протестам в США. Активисты вышли на улицы городов против расизма и полицейского произвола.

Сначала в США люди выходили на мирные протесты, однако уже через несколько дней они переросли в массовые беспорядки, которые “прославились” мародерством и расхищением магазинов, в частности темнокожих людей.

Кроме того, протестное движение прокатилось всем миром. На митинги вышли жители Австралии, Франции, Германии и Великобритании.