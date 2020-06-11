В мире коронавирусом заболели уже 7 360 239 человек. За минувшие сутки количество больных выросло более чем 125 тыс.

От осложнений, вызванных Сovid-19, умер 416 201 больной, за прошедшие сутки — более 5 тыс. новых летальных случаев. Наибольшее количество смертей фиксируют США — 112 924.

Вылечились от коронавируса уже 3 454 805 пациентов. За минувшие сутки выздоровели почти 90 тыс. человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 2 000 464;

Бразилия — 772 416;

Россия — 493 023;

Великобритания — 291 583;

Индия — 276 583.

Страны, в которых зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса:

США — 112 924;

Великобритания — 41 213;

Бразилия — 39 680;

Италия — 34 114;

Франция — 29 322.

Украина по количеству больных в мире занимает 36 место. По состоянию на 10 июня здесь зафиксировали 29 015 случаев. В мировом рейтинге она находится между Швейцарией и Польшей.

Страны, в которых ослабили карантин

Словакия, Австрия и Германия начали карантинные ослабления еще в апреле: по состоянию на июнь динамика заболеваемости не увеличилась, а с открытием границ в пределах Шенгена будут сняты все оставшиеся ограничения.

Турция объявила об открытии курортного сезона и границ с 1 июля для Украины, Молдовы, Швеции, Канады и Китая.

Черногория и Словения стали первыми европейскими странами, которые уже преодолели пандемию Covid-19. Другие страны на Балканах также приближаются к отмене всех карантинных ограничений.

Для сравнения, 10 июня в мире зафиксировали 7 238 723 случая Сovid-19. От болезни умерли 411 177 человек. Лидером в антирейтинге по количеству больных продолжают оставаться США.