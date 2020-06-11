На севере Словакии в городу Врутки 22-летний мужчина напал на учеников начальной школы.
В результате нападения погиб один работник школы, двое детей ранены.
По данным словацкой полиции, бывший ученик школы нанес смертельные ножевые ранения заместителю директора.
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В больницу попали двое детей и учитель с колотыми ранами.
После совершения преступления нападавший скрылся с места событий, однако вскоре правоохранители задержали преступника.
Словацкая полиция сообщила, что 22-летний мужчина погиб, а двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.
Нападения на школы
В начале июня в Китае мужчина совершил нападение на начальную школу. 39 человек получили ножевые ранения.
Около 08.30 в центре округа Ванф в районе Южного Китая 50-летний охранник школы с ножом напал на работников школы и детей.
На место происшествия приехало 8 машин скорой помощи, которые доставили раненых учеников в больницы.
Китайская полиция задержала нападавшего.