На севере Словакии в городу Врутки 22-летний мужчина напал на учеников начальной школы.

В результате нападения погиб один работник школы, двое детей ранены.

По данным словацкой полиции, бывший ученик школы нанес смертельные ножевые ранения заместителю директора.

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В больницу попали двое детей и учитель с колотыми ранами.

После совершения преступления нападавший скрылся с места событий, однако вскоре правоохранители задержали преступника.











Убил зауча и ранил детей: в Словакии мужчина напал с ножом на начальную школу / 3 фотографии

Словацкая полиция сообщила, что 22-летний мужчина погиб, а двое сотрудников правоохранительных органов получили ранения.

Нападения на школы

В начале июня в Китае мужчина совершил нападение на начальную школу. 39 человек получили ножевые ранения.

Около 08.30 в центре округа Ванф в районе Южного Китая 50-летний охранник школы с ножом напал на работников школы и детей.

На место происшествия приехало 8 машин скорой помощи, которые доставили раненых учеников в больницы.

Китайская полиция задержала нападавшего.

Фото: Polícia Slovenskej republiky