PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Apple выделит $100 млн на борьбу с расовым неравенством

Компания Apple намерена выделить $100 млн на борьбу с расовым неравенством.

Об этом заявил глава компании Тим Кук.

По его словам, эта инициатива поможет увеличить представителей различных этинческих меньшинств среди работников.

—  Неоконченная работа, направленная на достижение расового равенства и справедливости, требует от нас дать отчет. Эту ситуацию надо изменить, поэтому Apple берет на себя обязательство быть движущей силой процесса таких перемен, — сказал Кук.

Также он добавил, что надеется, что этот проект поможет поддержать расовое равноправие в компании Apple.

ЧитайтеОскар 2021 могут перенести из-за остановки кинопроизводства

Эта инициатива поможет увеличить в штате компании представителей разных меньшинств, а также укрепить партнерские связи.

Доля этнических меньшинств в США составляет всего 24%.

Также компания будет курировать работу творческой студии во время съемок. Apple договорилась о сотрудничестве с известным режиссером Мартином Скорсезе над созданием фильма Убийцы лунного цветка (Killers of the Flower Moon).

Источник: Тим Кук

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка