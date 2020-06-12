Компания Apple намерена выделить $100 млн на борьбу с расовым неравенством.

Об этом заявил глава компании Тим Кук.

По его словам, эта инициатива поможет увеличить представителей различных этинческих меньшинств среди работников.

— Неоконченная работа, направленная на достижение расового равенства и справедливости, требует от нас дать отчет. Эту ситуацию надо изменить, поэтому Apple берет на себя обязательство быть движущей силой процесса таких перемен, — сказал Кук.

Также он добавил, что надеется, что этот проект поможет поддержать расовое равноправие в компании Apple.

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Эта инициатива поможет увеличить в штате компании представителей разных меньшинств, а также укрепить партнерские связи.

Доля этнических меньшинств в США составляет всего 24%.

Также компания будет курировать работу творческой студии во время съемок. Apple договорилась о сотрудничестве с известным режиссером Мартином Скорсезе над созданием фильма Убийцы лунного цветка (Killers of the Flower Moon).

Источник: Тим Кук