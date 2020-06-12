По состоянию на 5.30 12 июня, по данным Института Джона Хопкинса, уже известно о 7 502 278 случаях инфицирования коронавирусом в мире. Статистику заражений пополнили 142 039 случаев за сутки.

От осложнений, вызванных Сovid-19, умер 416 201 больной, за прошедшие сутки — более 5 тыс. новых летальных случаев.

Общее число летальных случаев от Covid-19 возросло до 421 032. За сутки от осложнений коронавирусной болезни умер еще 4 831 человек.

Победили болезнь за все время пандемии 3 532 690 человек, из них 77 885 за минувшие сутки.

Печальное лидерство по количеству заражений и смертей от Covid-19 продолжают держать США.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США – 2 023 385;

Бразилия — 802 828;

Россия – 501 800;

Великобритания — 292 860;

Индия — 286 605.

Страны с наибольшим количеством смертей от коронавируса:

США — 113 818;

Великобритания — 41 364;

Бразилия — 40 919;

Италия — 34 167;

Франция – 29 349.

Украина по количеству инфицирований в мире занимает 35 место (29 706 случаев по состоянию на 11 июня).

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Коронавирус в мире — подробно

В Бразилии третий день подряд регистрируют не менее 30 тыс. новых случаев коронавируса. За последние 24 часа стало известно о 30 412 новых инфицированных, что увеличило общее количество зараженных в стране до 802 828.

Пандемия коронавируса убивает в среднем 1 тыс. американцев в день и 4 тыс. человек во всем мире, и это не должно считаться нормальным, заявил директор Центра здравоохранения Блумбергской школы Том Инглсби.

Италия дополнительно ослабляет свои карантинные мероприятия и позволит с пятницы профессиональные спортивные соревнования в стране, но без зрителей.

Напомним, 11 июня в мире зафиксировали 7 360 239 случаев Сovid-19.