PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Военные проведут Трампа из Белого дома, если он откажется принимать проигрыш – Байден

Кандидат в президенты США Джо Байден уверен, что в случае отказа Трампа признавать проигрыш и покидать свой пост — его проведут из Белого дома военные.

— Я обещаю вам, я абсолютно убежден, что они отправят его из Белого дома, — сказал Байден.

Он и другие демократы обеспокоены попытками республиканцев ввести строгие законы о голосовании.

Читайте: Кто будет следующим президентом США и почему провалился импичмент Трампу

Также Байден уверен, что Facebook позволяет публиковать Трампу заведомо ложную информацию.

По его словам, раньше компания планировала бороться с дезинформацией и обещала принять необходимые для этого меры. Однако этого не произошло.

Байден рассказал, что сейчас Трампу разрешено писать и платить за то, чтобы его читали.

Согласно последним данным, по сравнению с результатами опросов в прошлом месяце рейтинг Трампа упал на 7 пунктов. Такой низкий рейтинг у президента США был на этапе импичмента в январе 2019 года.

Источник: Джо Байден

Теги: , ,
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка