Кандидат в президенты США Джо Байден уверен, что в случае отказа Трампа признавать проигрыш и покидать свой пост — его проведут из Белого дома военные.

— Я обещаю вам, я абсолютно убежден, что они отправят его из Белого дома, — сказал Байден.

Он и другие демократы обеспокоены попытками республиканцев ввести строгие законы о голосовании.

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Также Байден уверен, что Facebook позволяет публиковать Трампу заведомо ложную информацию.

По его словам, раньше компания планировала бороться с дезинформацией и обещала принять необходимые для этого меры. Однако этого не произошло.

Байден рассказал, что сейчас Трампу разрешено писать и платить за то, чтобы его читали.

Согласно последним данным, по сравнению с результатами опросов в прошлом месяце рейтинг Трампа упал на 7 пунктов. Такой низкий рейтинг у президента США был на этапе импичмента в январе 2019 года.

Источник: Джо Байден