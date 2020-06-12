Кандидат в президенты США Джо Байден уверен, что в случае отказа Трампа признавать проигрыш и покидать свой пост — его проведут из Белого дома военные.
— Я обещаю вам, я абсолютно убежден, что они отправят его из Белого дома, — сказал Байден.
Он и другие демократы обеспокоены попытками республиканцев ввести строгие законы о голосовании.
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Также Байден уверен, что Facebook позволяет публиковать Трампу заведомо ложную информацию.
По его словам, раньше компания планировала бороться с дезинформацией и обещала принять необходимые для этого меры. Однако этого не произошло.
Байден рассказал, что сейчас Трампу разрешено писать и платить за то, чтобы его читали.
Согласно последним данным, по сравнению с результатами опросов в прошлом месяце рейтинг Трампа упал на 7 пунктов. Такой низкий рейтинг у президента США был на этапе импичмента в январе 2019 года.
Источник: Джо Байден