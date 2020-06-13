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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 13 июня

В мире коронавирусом заболели уже 7 739 831 человек. От осложнений, вызванных Сovid-19, умерли 428 337 больных. Наибольшее количество смертей фиксируют в США — 116 613 летальных случаев.

Вылечились от коронавируса более 3 966 262 пациентов. За минувшие сутки выписаны почти 78 тыс. человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

  • США — 2116922;
  • Бразилия — 829 902;
  • Россия — 511423;
  • Индия — 309 603;
  • Великобритания — 292 950.

Страны, в которых зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса:

  • США — 116 825;
  • Бразилия — 41 902;
  • Великобритания — 41 481;
  • Италия — 34 223;
  • Франция — 29 374.

Украина по количеству больных в мире занимает 35 место. По состоянию на 13 июня на территории страны зафиксировали 29 753 случая. В мировом рейтинге она находится между Швейцарией и Аргентиной.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, в которых ослабили карантин

Карантин в Европе и мире медленно ослабляют, потому что страны нуждаются в запуске экономики.

ЕС начнет открывать границы для иностранцев с 1 июля. Украина потенциально может войти в список стран, для которых снимут ограничения в первую очередь, если будет отвечать определенным критериям.

Для сравнения, 12 июня количество инфицированных достигло 7 502 278 случаев, а за сутки добавилось 142 039 пациентов с коронавирусом.

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