В ночь на 13 июня Польша открыла границы для граждан соседних стран ЕС.

Отныне туристы из Европы могут свободно въезжать в страну, и им не нужно проходить карантин.

В то же время страна пока сохранила пограничный контроль с Украиной, Беларусью и Калининградской областью РФ.

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Но пограничный контроль действует не для всех граждан Украины. Украинцы могут пересечь польскую границу без ограничений, если они находятся в браке с гражданами Польши, имеют разрешение на работу или являются детьми граждан страны.

Кроме того, страна планирует возобновить международные авиарейсы — их возобновят с 16 июня.

Несмотря на карантин Польша позволяет работникам из Украины въезжать в страну.

В частности, 7 июня в варшавский аэропорт прибыли два самолета из Украины и привезли 186 украинских работников.

Украинцы смогут начать работать после прохождения 14-дневной обсервации.

Источник: TVN24