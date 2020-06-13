В Пекине обнаружили шесть человек с Covid-19, заразившихся в черте города. Новый всплеск пандемии начался 11 июня, когда после двух месяцев затишья в столице Китая обнаружили одного больного.

Двое инфицированных были работниками Китайского центра исследования мяса, который расположен в столичном районе Фенгтай. Остальные четверо работали на оптовом рынке фермерских продуктов Синьфади в том же районе.

Всех шестерых госпитализировали. Также на обсервацию поместили 139 человек, которые контактировали с больными.

Власть начала эпидемиологическое расследование на рынках и в супермаркетах по всему Пекину, но коронавирус нашли только на продуктах и предметах интерьера рынка Синьфанди.

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Коронавирус в мире

В мире коронавирусом заболели уже 7 739 831 человек. От осложнений, вызванных Сovid-19, умерли 428 337 больных. Наибольшее количество смертей фиксируют в США — 116 613 летальных случаев.

Вылечились от коронавируса более 3 966 262 пациентов. За минувшие сутки выписаны почти 78 тыс. человек.

Источник: Xinhua