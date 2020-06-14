По состоянию на утро 14 июня коронавирус в мире обнаружили у 7 786 042 человек, за сутки это количество возросло еще на 47 тыс.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 430 128 человек, а за сутки чуть меньше 2 тыс.

В то же время полностью выздоровели уже 4 042 463 пациенты, то есть больше половины.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 2 074 526;

Бразилия — 850 514;

Россия — 519 458;

Индия — 320 922;

Великобритания — 295 828.

Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:

США — 115 436;

Бразилия — 42 720;

Великобритания — 41747;

Италия — 34 301;

Франция — 29 401.

По количеству больных Украина занимает 35 место — между Швейцарией и Аргентиной. По данным Минздрава на 13 июня в стране обнаружили 30 506 случаев коронавируса.

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Страны, в которых ослабили карантин

Греция открывает свои границы для иностранных туристов с 15 июня. Однако туристы из стран, где фиксируют значительное количество больных, должны будут пройти тестирование.

С 1 июля Египет открывает морские курорты для иностранных туристов.

Для сравнения, коронавирус в мире 13 июня обнаружили у 7 739 831 человека. Лидерами по количеству больных и количеству смертельных случаев остаются США.