По состоянию на утро 14 июня коронавирус в мире обнаружили у 7 786 042 человек, за сутки это количество возросло еще на 47 тыс.
Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 430 128 человек, а за сутки чуть меньше 2 тыс.
В то же время полностью выздоровели уже 4 042 463 пациенты, то есть больше половины.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 2 074 526;
- Бразилия — 850 514;
- Россия — 519 458;
- Индия — 320 922;
- Великобритания — 295 828.
Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:
- США — 115 436;
- Бразилия — 42 720;
- Великобритания — 41747;
- Италия — 34 301;
- Франция — 29 401.
По количеству больных Украина занимает 35 место — между Швейцарией и Аргентиной. По данным Минздрава на 13 июня в стране обнаружили 30 506 случаев коронавируса.
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Страны, в которых ослабили карантин
Греция открывает свои границы для иностранных туристов с 15 июня. Однако туристы из стран, где фиксируют значительное количество больных, должны будут пройти тестирование.
С 1 июля Египет открывает морские курорты для иностранных туристов.
Для сравнения, коронавирус в мире 13 июня обнаружили у 7 739 831 человека. Лидерами по количеству больных и количеству смертельных случаев остаются США.