За последние два месяца в Китае обнаружили самое большое суточное количество новых случаев коронавируса.

Так, 14 июня Национальная комиссия здравоохранения зафиксировала 57 новых случаев Covid-19.

В то же время 36 из этих случаев связывают со вспышкой на оптовом рынке продовольствия в Пекине.

Рынок закрыли 13 июня, а в 11 соседних жилых кварталах ввели жесткий карантин.

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Отметим, что Китай не регистрирует к общей статистики случаи, когда болезнь проходит бессимптомно.

Коронавирус в мире

По состоянию на утро 14 июня коронавирус в мире подтвердили у 7 786 042 человек, суточный показатель превысил 47 тыс. человек.

Лидерами антирейтинга по количеству больных и смертей остаются США, а на втором месте — Бразилия.