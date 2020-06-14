За последние два месяца в Китае обнаружили самое большое суточное количество новых случаев коронавируса.
Так, 14 июня Национальная комиссия здравоохранения зафиксировала 57 новых случаев Covid-19.
В то же время 36 из этих случаев связывают со вспышкой на оптовом рынке продовольствия в Пекине.
Рынок закрыли 13 июня, а в 11 соседних жилых кварталах ввели жесткий карантин.
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Отметим, что Китай не регистрирует к общей статистики случаи, когда болезнь проходит бессимптомно.
Коронавирус в мире
По состоянию на утро 14 июня коронавирус в мире подтвердили у 7 786 042 человек, суточный показатель превысил 47 тыс. человек.
Лидерами антирейтинга по количеству больных и смертей остаются США, а на втором месте — Бразилия.