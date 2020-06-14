Президент США Дональд Трамп заявил о том, что США заканчивают эпоху войн и должны сосредоточиться на собственной защите.

Об этом он заявил во время выступления в военной академии Вест-Пойнт.

— Войска США не обязаны решать давние конфликты в дальних странах, о которых многие даже не слышали. Мы не полицейские мира, — сказал Трамп.

Читайте: В США заявили о высокой вероятности войны с КНДР

Соединенные Штаты возвращаются с основополагающими принципами, согласно которым задача каждого военного — защищать свою страну от внешних врагов.

— Мы заканчиваем эпоху бесконечных войн, — добавил он.

Если стране будет угрожать опасность, то США не будут колебаться ни минуты.

Новые самолеты и ядерные бомбы США

В США проводят испытания истребителя четвертого поколения F-15E Strike Eagle.

Его оснастили имитационным ядерным зарядом B61-12 и сбросили с высоты более 7 км в штате Невада.

Заряд B61-12 имеет длину 4,2 м и весит 375 кг. Мощность его превышает одну мегатонную в тротиловом эквиваленте.

Такой ядерный заряд получат стратегические бомбардировщики B-52 Stratofortress, B-2 Spirit, а также истребители.

Источник: White house