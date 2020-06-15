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Факты / Мир

Барбра Стрейзанд подарила дочери Джорджа Флойда акции Disney

Джанна Флойд, дочь погибшего Джорджа Флойда, чья смерть вызвала массовые протесты в США, получила подарок от актрисы и певицы Барбры Стрейзанд — акции компании Disney.

В своем Instagram девочка опубликовала фото, на котором она держит сертификат.

— Спасибо, Барбра Стрейзанд, за этот подарок. Благодаря вам я акционер Disney, — пишет девочка.

На других фото Джанна показала документы с логотипом Dіsney в красной папке и два альбома 78-летней Стрейзанд, My Name Is Barbra и Color Me Barbra, которые певица также отправила в подарок девочке.

Читайте: Протесты в США: Twitter удалил запись с речью Трампа о Флойде

 

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Thank You @barbrastreisand for my package, I am now a Disney Stockholder thanks to you

A post shared by GIGI FLOYD (@giannapinkfloyd_) on

Смерть Джорджа Флойда 

После смерти Джорджа Флойда в США и во всем мире прошли демонстрации. Многие люди в США призывают к реформированию полиции.

В Миннеаполисе, где умер Флойд, городской совет в пятницу принял постановление о замене своего полицейского управления общественной системой безопасности.

За несколько дней до этого проголосовали за роспуск полицейского управления.

Источник: USA Today

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