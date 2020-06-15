Библия на подносе: в Аргентине церковь открылась под видом бара

В Аргентине Евангелическая церковь открылась под видом бара, чтобы таким образом выразить протест властям, которые до сих пор не сняли карантинный запрет на религиозные собрания.

В Сан-Лоренсо прямо в церкви поставили барные столы, а пасторы оделись официантами.

Служители церкви во время фейковой службы носили экземпляры Библии на подносах.

Власти дискриминируют церковь, когда открывают бары и магазины, а верующим не разрешают массово собираться на религиозные мероприятия, возмущается Пастор Даниэль Каттанео.

Сейчас в провинции Санта-Фе разрешено находиться в храме не более, чем 10 лицам.

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Карантин в церквях Украины

По правилам адаптивного карантина в церквях Православной церкви Украины может находиться не более одного человека на 10 кв м площади.

Люди должны быть в масках, а перед походом в храм измерить температуру и продезинфицировать руки.

Запрещено целовать иконы, можно только кланяться им.

Если в храме уже находится разрешенное количество людей, остальные могут участвовать в богослужении на улице.

Фото: Picchio_Fede