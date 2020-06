Трамп встретится с лидерами Сербии и Косово для переговоров

Президент США Дональд Трамп встретится с представителями Сербии и Косово для обсуждения ситуации в регионе.

В частности, в Белом доме говорят о возможном заключении официального мирного договора между сторонами.

Дипломатическая встреча должна состояться в субботу, 27 июня.

Об этом в своем Twitter написал и.о. директора национальной разведки США Ричард Гренелл.

If either side is unsatisfied with the June 27 discussions then they will go back to the status quo after they leave Washington.

As we have consistently said, we must first make progress on growing the economies. This is the focus. I look forward to these discussions. (2/2) https://t.co/r5QLDuC1XI

— Richard Grenell (@RichardGrenell) June 15, 2020