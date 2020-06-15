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Факты / Мир

Дональд Трамп встретится с лидерами Сербии и Косово для переговоров

Президент США Дональд Трамп встретится с представителями Сербии и Косово для обсуждения ситуации в регионе.

В частности, в Белом доме говорят о возможном заключении официального мирного договора между сторонами.

Дипломатическая встреча должна состояться в субботу, 27 июня.

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Об этом в своем Twitter написал и.о. директора национальной разведки США Ричард Гренелл.

Он подчеркнул, что также стороны обсудят экономическую составляющую дипломатических отношений.

По предварительной информации, Сербия поддержала намерения США организовать такую встречу, однако официального подтверждения, что представители двух сторон поедут в США, пока нет.

История конфликта

Первые военные конфликты на Балканах начались после развала Югославии в 1991 году.

Активная фаза противостояния в Косово приходится на 1998 год, когда после ограничения прав автономии представители Освободительной армии Косово объявили войну сербским военным.

Уже через год к конфликту присоединились войска НАТО, став на защиту повстанцев. В 1999 году войска провели бомбардировочную операцию Союзная сила, которая завершила войну в Косово. По некоторым подсчетам, в результате операции погибло от 5 до 10 тыс. сербских военных, а также более 1 тыс. мирного населения.

Трамп встретится с лидерами Сербии и Косово для переговоров

После окончания войны в Косово начала действовать штаб-квартира НАТО — военная база Кэмп-Бондстил.

Независимость Косово была провозглашена в 2008 году. Сейчас республику признали почти 100 стран.

Сербские власти отказывается признавать Косово как отдельную страну: согласно конституции, эта территория считается автономным краем Косово и Метохия в составе Сербии.

Фото: Dreamstime

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