С 15 июня во Франции смягчают карантин. Страна переходит на очередной этап ослабления, будет разрешена работа кафе и ресторанов.

Об этом заявил президент Франции Эммануэль Макрон.

— Вся территория, за исключением Майотты и Гайаны, где все еще активно циркулирует вирус, перейдет в зеленую зону, что, в частности, позволит более интенсивно возобновлять работу и вновь открыть кафе и рестораны, — сказал Макрон.

По состоянию на 15 июня во Франции коронавирус зафиксировали у 194 153 человек. Побороть вирус смогли 72 982 человека. От осложнений, вызванных коронавирусом, умерли 29 410 человек.

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Сейчас Франция занимает девятую позицию по количеству случаев коронавируса в мире.

Еще один общенациональный карантин со строгими ограничительными мерами Франция не планирует объявлять. Глава Ученого совета при правительстве Франции Жан-Франсуа Дельфресси заявил, что даже в самом худшем случае страна не вернется к общенациональной изоляции.

По состоянию на утро 15 июня коронавирус в мире обнаружили у 7 899 547 человек, за сутки это количество случаев увеличилось на более чем 113 тыс.