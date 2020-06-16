Дексаметазон уменьшает смертность от коронавируса — ученые

Лекарство Дексаметазон снизило на 33% смертность среди тяжелых пациентов с коронавирусом в Великобритании.

Оксфордские ученые провели большое контролируемое клиническое исследование Recovery.

Выяснили, что стероид снижает смертность на треть среди пациентов, находящихся на искусственной вентиляции легких. На одну пятую умерших меньше среди пациентов, получавших дополнительный кислород.

В то же время, лекарства не показали эффекта для пациентов с легкой формой Covid-19.

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Исследование дексаметазона

Препарат уменьшает воспаление и помогает уменьшить вред, который может возникнуть из-за активации иммунной системы организма — цитокиновый шторм.

В проведенном с марта исследовании участвовали 11,5 тыс. пациентов из 175 британских больниц. 2,1 тыс. участников исследования получали дексаметазон.

В реанимации препарат назначали внутривенно, менее тяжелые пациенты принимали его в таблетках.

Дешевый дексаметазон

Дексаметазон изобрели в 1960-х годах для лечения различных состояний, в том числе при проблемах с легкими.

— Пока это единственный препарат, который снижает смертность и значительно. Это большой прорыв, — заявил профессор Питер Хорбе.

Оксфордские исследователи заявили, что работают над тем, чтобы как можно скорее опубликовать полную информацию. Поэтому снижение риска летального исхода на 33% имеет огромное значение.

Среди пациентов на кислородной терапии, он спасает одну жизнь с 20-25. Если бы препарат использовали от начала пандемии, можно было бы спасти до 5 тыс. жизней.

— Лечение дексаметазоном длится до 10 дней, и это стоит примерно 5 фунтов (169 грн. — Ред.) Поэтому спасти жизнь преимущественно стоит 35 фунтов (около 1, 2 тыс. грн. — Ред.). Это препарат, который доступен во всем мире, — добавил профессор Мартин Лэндрей.

Исследование Ибупрофена

В Британии также тестируют лекарство Ибупрофен, который оказывает противовоспалительное и обезболивающее действие. Он помогает больным, имеющим затруднение дыхания.

Тестирование на животных показало его эффективность в борьбе с дыхательной недостаточностью — это одно из осложнений коронавируса.

В то же время Ибупрофен опасен, если у человека есть проблемы с пищеварительной системой.

Источник: Recovery, ВВС