Количество больных на Covid-19 в мире по состоянию на 16 июня превысило 8 млн, увеличившись за сутки на 115,5 тыс. человек – до 8 015 053.

Жертвами нового вируса на планете стали уже 436 322 человека. Это на 3,3 тис. больше, чем днем ранее.

Где больше всего больных конавирусом:

США — 2 113 372;

Бразилия — 888 271;

Россия – 536 484;

Индия – 332 424;

Великобритания – 298 315.

Страны, где больше всего умерших от Covid-19:

США – 116 135;

Бразилия – 43 959;

Великобритания – 41 821;

Италия — 34 371;

Франция – 29 439;

Испания – 27 136.

Украина сейчас находится на 35-м месте в мире – между Аргентиной и Швейцарией. По состоянию на 15 июня заболели 31 810 украинцев. Динамика пока высокая – 656 случаев заражения за сутки. В то же время побороли инфекцию уже 14 253 человека.

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В каких странах ослабили карантин

Граждане Украины с 16 июня могут полететь в Австрию, Венгрию, Грецию, Данию, Латвию, Польшу, Португалию, Словакию и Эстонию. А с 21 июня они могут планировать поездки в Барселону и Мадрид (Испания).

В Турции 15 июня отрыли офисы регистрации брака, а с 1 июля откроют свадебные салоны, театры и кинотеатры.

С этой же даты Словакия отменила чрезвычайное положение в стране, длившееся 90 дней. В частности, отменяются все ограничения относительно количества и условий обучения детей в начальной школе, детсадах, возобновили обучение в средней школе.

15 июня динамика заболеваемости коронавирусом в мире была ниже – инфекцию обнаружили у 7 899 547 человек (за сутки – более 113 тыс.). Антилидером по количеству и больных, и умерших остаются США – 2 113 372 и 116 135 соответственно.

Источник: Университет Джонса Хопкинса