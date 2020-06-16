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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 16 июня

Количество больных на Covid-19 в мире по состоянию на 16 июня превысило 8 млн, увеличившись за сутки на 115,5 тыс. человек – до 8 015 053.

Жертвами нового вируса на планете стали уже 436 322 человека. Это на 3,3 тис. больше, чем днем ранее.

Где больше всего больных конавирусом:

  • США — 2 113 372;
  • Бразилия — 888 271;
  • Россия – 536 484;
  • Индия – 332 424;
  • Великобритания – 298 315.

Страны, где больше всего умерших от Covid-19:

  • США – 116 135;
  • Бразилия – 43 959;
  • Великобритания – 41 821;
  • Италия — 34 371;
  • Франция – 29 439;
  • Испания – 27 136.

Украина сейчас находится на 35-м месте в мире – между Аргентиной и Швейцарией. По состоянию на 15 июня заболели 31 810 украинцев. Динамика пока высокая – 656 случаев заражения за сутки. В то же время побороли инфекцию уже 14 253 человека.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

В каких странах ослабили карантин

Граждане Украины с 16 июня могут полететь в Австрию, Венгрию, Грецию, Данию, Латвию, Польшу, Португалию, Словакию и Эстонию. А с 21 июня они могут планировать поездки в Барселону и Мадрид (Испания).

В Турции 15 июня отрыли офисы регистрации брака, а с 1 июля откроют свадебные салоны, театры и кинотеатры.

С этой же даты Словакия отменила чрезвычайное положение в стране, длившееся 90 дней. В частности, отменяются все ограничения относительно количества и условий обучения детей в начальной школе, детсадах, возобновили обучение в средней школе.

15 июня динамика заболеваемости коронавирусом в мире была ниже – инфекцию обнаружили у 7 899 547 человек (за сутки – более 113 тыс.). Антилидером по количеству и больных, и умерших остаются США – 2 113 372 и 116 135 соответственно.

Источник: Университет Джонса Хопкинса

Фото: Dreamstime

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