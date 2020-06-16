В Новой Зеландии впервые за 24 дня зафиксировали новые случаи коронавируса.

Covid-19 обнаружили у двух женщин 30 и 40 лет, которые вернулись из Великобритании.

Эти женщины являются родственницами и по приезду из Великобритании находились на самоизоляции в отеле Окленда, поскольку домой они летели через Доху и Брисбен.

12 июня им разрешили проведать одного из родителей, который находился в предсмертном состоянии и скончался в тот же день.

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13 июня им позволили посетить его похороны в Веллингтоне.

У одной из женщин уже были легкие симптомы, но их списали на уже имеющиеся заболевания.

Они ехали в Веллингтон на частном автомобиле и не пользовались никакими общественными местами. По приезду женщины остановились у родственника, который сейчас уже находится на самоизоляции.

Они сдали тесты на коронавирус 15 июня и на следующий день диагноз подтвердился.

8 июня власти Новой Зеландии сообщили о победе над коронавирусом. С 9 июня в стране были сняты все ограничения.

Глава правительства Джасинда Арден тогда заявила, что все мероприятия могут проходить в обычном режиме, а торговля и гостиничный бизнес могут работать как раньше.

Также в Новой Зеландии возобновил работу весь общественный транспорт.