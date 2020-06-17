Гидроксихлорохин не лечит от коронавируса — ВОЗ

Всемирная организация здравоохранения признала антималярийный препарат гидроксихлорохин, которое долгое время использовали как лекарство от коронавируса, неэффективным.

Такое заявление сделала эксперт Всемирной организации здравоохранения Анна Мария Рестрепо.

По ее словам, многие исследования гидроксихлорохина не показали у него положительного эффекта для лечения пациентов с коронавирусной инфекцией.

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Анна Мария Рестрепо добавила, что из-за того, что препарат против коронавируса оказался бесполезным, ВОЗ больше не будет заниматься его испытаниями.

Гидроксихлорохин долгое время принимал президент США Дональд Трамп. Он заявлял, что этот препарат принимают многие американцы, и гидроксихлорохин действительно способен вылечить коронавирус.

По словам Трампа, принимать этот противомалярийный препарат разрешил ему врач.