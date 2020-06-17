Северная Корея передислоцирует войска на закрытые межкорейские объекты сотрудничества, перестроит посты охраны и восстановит военные учения в прифронтовых районах.

Кроме того, КНДР отказывается вести переговоры.

Это сведет на нет договоренности о снижении напряженности, достигнутые с Южной Кореей два года назад.

Читайте: КНДР хочет ввести войска в демилитаризованную зону

Такое заявление стало последним в серии жестких шагов Северной Кореи в давлении на Сеул и Вашингтон в условиях тупиковой ядерной дипломатии.

Вчера, 16 июня, КНДР взорвала офис связи с Южной Кореей. Здание было полностью разрушено. По данным властей Южной Кореи, в помещении никого не было еще с января.