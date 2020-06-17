По состоянию на утро 17 июня коронавирус в мире обнаружили у 8 155 266 человек, а за сутки количество больных выросло на 140 тыс., что больше чем прирост за прошедшие сутки.
Всего от коронавируса умерли уже 441 505 человек, а за сутки обнаружили более 5 тыс. новых смертей.
Где больше всего больных коронавирусом:
- США — 2 136 043;
- Бразилия — 923 189;
- Россия — 544 725;
- Индия — 343 091;
- Великобритания — 299 600.
Страны, где больше всего умерших от Covid-19:
- США — 116 962;
- Бразилия — 45 241;
- Великобритания — 42 054;
- Италия — 34 405;
- Франция — 29 550.
По статистике коронавируса Украина занимает 35 место — между Аргентиной и Швейцарией. По состоянию на 16 июня в стране зафиксировано 32 476 случаев Covid-19.
Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения
В каких странах ослабили карантин
Во Франции возобновили работу кафе и рестораны, а также начали готовиться к открытию детских садов и школ.
Германия открыла границы с соседними странами и отказалась от рекомендаций по отказу посещения конкретных стран.
Для сравнения, коронавирус в мире 16 июня подтвердили у 8 015 053 человек, а за сутки это количество увеличилось еще на 115 тыс. человек. Антилидерами по количеству больных и умерших остаются США, а на втором месте Бразилия.