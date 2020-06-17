PCEtLSDQndC1INC00L7QsdCw0LLQu9C10L3QsCDRgNC10LrQu9Cw0LzQvNCwIGZ1bGxzY3JlZW4gLS0hPg==
Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу.
Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь
ФАКТЫ iPad / iPhone ФАКТЫ Android
Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 17 июня

По состоянию на утро 17 июня коронавирус в мире обнаружили у 8 155 266 человек, а за сутки количество больных выросло на 140 тыс., что больше чем прирост за прошедшие сутки.

Всего от коронавируса умерли уже 441 505 человек, а за сутки обнаружили более 5 тыс. новых смертей.

Где больше всего больных коронавирусом:

  • США — 2 136 043;
  • Бразилия — 923 189;
  • Россия — 544 725;
  • Индия — 343 091;
  • Великобритания — 299 600.

Страны, где больше всего умерших от Covid-19:

  • США — 116 962;
  • Бразилия — 45 241;
  • Великобритания — 42 054;
  • Италия — 34 405;
  • Франция — 29 550.

По статистике коронавируса Украина занимает 35 место — между Аргентиной и Швейцарией. По состоянию на 16 июня в стране зафиксировано 32 476 случаев Covid-19.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

В каких странах ослабили карантин

Во Франции возобновили работу кафе и рестораны, а также начали готовиться к открытию детских садов и школ.

Германия открыла границы с соседними странами и отказалась от рекомендаций по отказу посещения конкретных стран.

Для сравнения, коронавирус в мире 16 июня подтвердили у 8 015 053 человек, а за сутки это количество увеличилось еще на 115 тыс. человек. Антилидерами по количеству больных и умерших остаются США, а на втором месте Бразилия.

Фото: Dreamstime

Теги:
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Загружается…

РЕГИСТРАЦИЯ

Войти с помощью данных

Забыли пароль?

Восстановить пароль

Войдите через социальные сети

Вверх Вверх
Вверх

    Нашли ошибку в тексте?

    Ошибка