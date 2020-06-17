По состоянию на утро 17 июня коронавирус в мире обнаружили у 8 155 266 человек, а за сутки количество больных выросло на 140 тыс., что больше чем прирост за прошедшие сутки.

Всего от коронавируса умерли уже 441 505 человек, а за сутки обнаружили более 5 тыс. новых смертей.

Где больше всего больных коронавирусом:

США — 2 136 043;

Бразилия — 923 189;

Россия — 544 725;

Индия — 343 091;

Великобритания — 299 600.

Страны, где больше всего умерших от Covid-19:

США — 116 962;

Бразилия — 45 241;

Великобритания — 42 054;

Италия — 34 405;

Франция — 29 550.

По статистике коронавируса Украина занимает 35 место — между Аргентиной и Швейцарией. По состоянию на 16 июня в стране зафиксировано 32 476 случаев Covid-19.

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В каких странах ослабили карантин

Во Франции возобновили работу кафе и рестораны, а также начали готовиться к открытию детских садов и школ.

Германия открыла границы с соседними странами и отказалась от рекомендаций по отказу посещения конкретных стран.

Для сравнения, коронавирус в мире 16 июня подтвердили у 8 015 053 человек, а за сутки это количество увеличилось еще на 115 тыс. человек. Антилидерами по количеству больных и умерших остаются США, а на втором месте Бразилия.