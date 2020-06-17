ВОЗ положительно оценила результаты исследований британских ученых по использованию стероида Дексаметазон против коронавируса.

Об этом говорится на официальном сайте организации.

Глава ВОЗ Тедрос Адханом Гебреесус назвал это лечение спасательным научным прорывом.

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— Это первое лечение, которое действительно борется со смертностью среди тяжелобольных пациентов с Covid-19, которые требуют подключения к ИВЛ. Это отличная новость, и я искренне поздравляю правительство, Оксфордский университет, больницы и пациентов в Великобритании, которые внесли свой вклад в этот спасательный научный прорыв, — заявил Гебреесус.

Эффективность дексаметазона

О том, что Дексаметазон уменьшает смертность от коронавируса, стало известно по результатам большого исследования Recovery в Великобритании.

Так, использование стероида снизило смертность от коронавируса в стране на 33%.

Особенностью препарата является то, что он влияет только на тяжелобольных пациентов с Covid-19. Дексаметазон не показал эффекта для пациентов с легкой формой заболевания.

По предварительным выводам, если бы Дексаметазон использовался с начала пандемии, можно было бы спасти до 5 тыс. жизней.

Препарат изобрели в 1960-х годах для лечения различных тяжелых состояний, в том числе при проблемах с легкими.

Источник: ВОЗ