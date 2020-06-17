Из-за новой вспышки коронавируса в Пекине (Китай) власти усилили карантинные меры. В частности, перекрыли 29 из более 270 меньших административных районов.

Все входы и выходы из них охраняют круглосуточно. Ко всем жителям применяют строгий контроль.

Чтобы сдержать новую вспышку Covid-19, закрыли школы, занятия проводят в онлайн-режиме. Несмотря на то, что предприятиям и учреждениям разрешили работать, власть поощряет работодателей создать гибкий график и переходить на дистанционную работу.

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Кроме того, без серьезной необходимости запретили выезды из Пекина. Те, кому нужно покинуть город, должны предоставить отрицательный результат теста на коронавирус. Для тех, кто приезжает в Пекин, нужно пройти тестирование.

14 июня в Китае обнаружили самое большое суточное количество новых случаев коронавируса. Национальная комиссия здравоохранения зафиксировала 57 новых случаев Covid-19.

36 из них связывают со вспышкой на оптовом рынке продовольствия в Пекине. Рынок закрыли 13 июня, а в 11 соседних жилых кварталах ввели жесткий карантин.