Статистика коронавируса на 18 июня свидетельствует о 8 331 135 больных в мире, за сутки Covid-19 обнаружили еще у более 175 тыс. человек. Суточный показатель растет уже несколько дней подряд.
Всего умерло от коронавируса уже 448 504 пациента, из которых более 7 тыс. за прошедшие сутки.
Где больше всего больных коронавирусом:
- США — 2 163 290;
- Бразилия — 955 377;
- Россия — 552 549;
- Индия — 354 065;
- Великобритания — 300 717.
Страны, где больше всего умерших от Covid-19:
- США — 117 717;
- Бразилия — 46 510;
- Великобритания — 42 238;
- Италия — 34 448;
- Франция — 29 578.
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В рейтинге по количеству больных коронавирусом Украина занимает 35 место — между Аргентиной и Швейцарией. По данным Минздрава, в стране зафиксировано 33 234 случая на 17 июня.
Страны, которые ослабили карантин
Германия открывает границы и ослабляет карантин для туристов из большинства стран ЕС. Ограничения для испанцев будут действовать до 21 июня.
Массовые мероприятия разрешат проводить в стране не раньше ноября.
Для сравнения, коронавирус в мире 17 июня обнаружили у 8 155 266 человек, а суточный прирост составил более 150 тыс. Антилидерами коронавирусусного рейтинга остаются США, а Бразилия занимает второе место.