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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 18 июня

Статистика коронавируса на 18 июня свидетельствует о 8 331 135 больных в мире, за сутки Covid-19 обнаружили еще у более 175 тыс. человек. Суточный показатель растет уже несколько дней подряд.

Всего умерло от коронавируса уже 448 504 пациента, из которых более 7 тыс. за прошедшие сутки.

Где больше всего больных коронавирусом:

  • США — 2 163 290;
  • Бразилия — 955 377;
  • Россия — 552 549;
  • Индия — 354 065;
  • Великобритания — 300 717.

Страны, где больше всего умерших от Covid-19:

  • США — 117 717;
  • Бразилия — 46 510;
  • Великобритания — 42 238;
  • Италия — 34 448;
  • Франция — 29 578.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

В рейтинге по количеству больных коронавирусом Украина занимает 35 место — между Аргентиной и Швейцарией. По данным Минздрава, в стране зафиксировано 33 234 случая на 17 июня.

Страны, которые ослабили карантин

Германия открывает границы и ослабляет карантин для туристов из большинства стран ЕС. Ограничения для испанцев будут действовать до 21 июня.

Массовые мероприятия разрешат проводить в стране не раньше ноября.

Для сравнения, коронавирус в мире 17 июня обнаружили у 8 155 266 человек, а суточный прирост составил более 150 тыс. Антилидерами коронавирусусного рейтинга остаются США, а Бразилия занимает второе место.

Фото: Dreamstime

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