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Факты / Мир

Назарбаев заразился коронавирусом

Первый президент Казахстана, лидер нации Нурсултан Назарбаев заразился коронавирусной инфекцией Covid-19.

Сейчас он находится на самоизоляции и продолжает работать дистанционно.

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Об этом сообщила его пресс-служба.

 — В настоящее время первый президент Казахстана находится на самоизоляции. К сожалению, последний тест Елбасы на коронавирусную инфекцию показал положительный результат. Повода для беспокойства нет, — говорится в сообщении.

Также известно, что на прошлой неделе коронавирусом заразился министр здравоохранения Казахстана Елжан Биртанов. Но позже сообщилось, что Биртанов сопровождал в поездке в Жамбылскую область главу правительства Аскара Мамина.

Тест на Covid-19 у главы правительства показал отрицательный результат. Сейчас премьер-министр находится на самоизоляции и работает с помощью видеоконференцсвязи.

Кроме того, на самоизоляции назодится глава Минсельхоза Сапархан Омаров, глава Минобразования Асхат Аймагамбетов, министр экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана Магзум Мирзагалиев, глава Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, а также председатель мажилиса парламента Казахстана Нурлан Нигматулин.

Коронавирус в мире

По состоянию на 18 июня в мире зафиксировано 8 33 1135 случаев инфицирования коронавирусом. За последние сутки Covid-19 обнаружили еще в более 175 тыс. человек. Суточный показатель растет уже несколько дней подряд.

Всего умерло от коронавируса 448 504 пациентов, из которых более 7 тыс. за прошедшие сутки.

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