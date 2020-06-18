Министры обороны стран-членов НАТО на саммите решили усилить свои системы ПВО и ПРО. Причина – дестабилизирующее поведение России и ее ядерный арсенал, заявил генсек Альянса Йенс Столтенберг.

По его словам, в сегодняшних реалиях они обязаны принимать меры для противостояния российской агресии.

Столтенберг отметил, что с этой целью страны НАТО модернизируют свои системы противоздушной обороны, закупают зенитно-ракетные комплексы Patriot и боевые самолеты пятого поколения.

В то же время генсек заверил, что Альянс не будет зеркально отвечать на развертывание РФ нового вооружения – размещать ядерные ракеты наземного базирования в Европе.

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Речь идет об укреплении оборонного потенциала, чтобы в случае угрозы защитить своих союзников, подытожил Столтенберг.

Украина и НАТО

В июне 2020 года Украина получила статус партнера программы по расширенным возможностям НАТО. Она стала шестым партнером вместе с Австралией, Финляндией, Швецией, Иорданией и Грузией.

Таким образом у Киева появились дополнительные возможности для взаимодействия с Альянсом. В частности, ВСУ могут участвовать в дополнительных учениях с войсками НАТО. Также это усилит безопасность Украины.

В мае президент Владимир Зеленский подписал указ о Годовой национальной программе под эгидой Комиссии Украина — НАТО на 2020 год.