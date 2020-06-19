В Бразилии за последние сутки коронавирус диагностировали у 22 765 человек.

По состоянию на 19 июня в Бразилии коронавирусом заболели 978 142 человека. Сейчас страна занимает вторую позицию среди стран с наибольшим количеством случаев коронавируса.

За прошедшие сутки было зафиксировано 1 238 летальных случаев. От осложнений, вызванных коронавирусом, за все время пандемии умерли 47 748 пациентов.

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Побороть вирус смогли 534 580 человек. Наибольшее количество случаев фиксируется в штате Сан-Паулу, где заболели 192 698 человек.

В Рио-де-Жанейро фиксируют 87 317 случаев коронавируса. Также высокий показатель случаев и в штате Сеара. Там коронавирусом заболели 87 273 человека.

Несмотря на большое количество случаев в Бразилии раньше времени сняли карантинные ограничения. Представитель ВОЗ Маргарет Харрис негативно на это отреагировала.

После этого президент Бразилии Жаир Болсонару пригрозил Всемирной организации здравоохранения выходом из состава структуры.

По его словам, ВОЗ должна начать работать без идеологической подоплеки, в противном случае Бразилия покинет организацию.