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Факты / Мир

Из-за роста репрессий: два кандидата в президенты Беларуси снялись с выборов

Юрий Губаревич и Александр Таболич решили снять свои кандидатуры на пост президента Беларуси.

Так, лидер движения За свободу Юрий Губаревич заявил, что с начала избирательной кампании в стране росли репрессии.

— С начала президентской избирательной кампании 2020 года власть начали действовать нагло, грубо и жестоко. Репрессии росли с каждой неделей. Не осталось ничего законного, — сказал он.

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Второй кандидат, Александр Таболич, заявил, что его группа не набрала 100 тыс. подписей, необходимых для выдвижения на должность.

Выборы в Беларуси

Выборы в Беларуси назначили на 9 августа. В конце мая начался сбор подписей для выдвижения кандидатуры. Регистрация претендентов на пост президента продлится до 14 июля.

Нынешний президент Александр Лукашенко заявил, что пойдет на выборы и на этот раз — уже в шестой раз. Лукашенко руководит страной уже 26 лет.

Источник: TUT.BY.

Фото: Dreamstime

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