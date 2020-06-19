Коронавирус в Италии появился еще в декабре 2019 – исследование

Исследователи из Национального института здравоохранения Италии (ISS) обнаружили коронавирус в образцах сточных вод, взятых в декабре 2019 года в Милане и Турине.

Это значит, что Covid-19 появился в Италии за два месяца до первого официального случая заражения.

Эксперт по качеству воды ISS Джузеппина Ла Роса и ее команда исследовали 40 проб сточных вод с октября 2019 года по февраль 2020-го.

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Две разные лаборатории подтвердили наличие SARS-CoV-2 в образцах, отобранных в Милане и Турине 18 декабря 2019 года.

Кроме того, вирус нашли они и в стоках из Болоньи, взятых 29 января 2020 года.

Коронавирус в Италии

Италия была первой страной в Европе, объявившей об эпидемии коронавируса. Правительство 21 февраля закрыло город Кодоньо в Ломбардии, где выявили первый случай.

По состоянию на 19 июня в Италии уже 35,5 тыс. человек стали жертвами Covid-19. Это пятое место в мире по количеству смертей.

Если брать рейтинг по общему количеству зараженных, она сейчас на восьмом месте с 238 159 заболевшими.

В мире общая цифра по зараженным превысила 8,5 млн — за сутки прибавилось 240 тыс. новых больных.

Умерли уже 456 284 человека, из которых почти 8 тыс. — за предыдущий день.