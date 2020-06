Количество новых случаев коронавируса в сутки выросло до 150 тыс., что является новым мировым антирекордом.

Об этом сообщили на брифинге ВОЗ.

Глава ВОЗ подчеркнул, что за время пандемии распространения коронавируса изменилось: согласно последним данным, женщины начали болеть чаще мужчин. В марте-апреле ситуация была противоположной.

Тедрос напомнил, что миссией ВОЗ является укрепление и защита здоровья людей.

Также отмечается, что несмотря на стремление государств восстанавливать работу предприятий и развивать экономику, вирус до сих пор остается смертельным и поражает большое количество людей.

