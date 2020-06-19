Количество новых случаев коронавируса в сутки выросло до 150 тыс., что является новым мировым антирекордом.

Об этом сообщили на брифинге ВОЗ.

— Вчера было зафиксировано более 150 тыс. новых случаев Covid-19 — это самый большой показатель за сутки с начала пандемии. Больше всего новых случаев зарегистрировано в США, странах Южной Азии и Ближнего Востока, — заявил Тедрос Аданом Гебреисус.

Глава ВОЗ подчеркнул, что за время пандемии распространения коронавируса изменилось: согласно последним данным, женщины начали болеть чаще мужчин. В марте-апреле ситуация была противоположной.

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Тедрос напомнил, что миссией ВОЗ является укрепление и защита здоровья людей.

— Коронавирус продемонстрировал, что для спасения людей стоит отложить политику на задний план и объединиться для совместной борьбы с опасной инфекцией.

Также отмечается, что несмотря на стремление государств восстанавливать работу предприятий и развивать экономику, вирус до сих пор остается смертельным и поражает большое количество людей.

Вакцина от коронавируса

Всемирная организация здравоохранения планирует изобрести вакцину от коронавируса до конца 2020 года.

Однако, по словам главного ученого ВОЗ Сумьи Сваминатан, также будут созданы рекомендации, кто сможет получить вакцину первым.

Приоритет будет отдаваться медработникам, полицейским, пожилым людям и пациентам с хроническими заболеваниями.

Фото: Tedros Adhanom Ghebreyesus