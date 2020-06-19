Телескоп Hubble сделал новые снимки туманности Жемчужина жука

Телескоп Hubble сделал красивые снимки туманности Жемчужина жука.

Новые наблюдения за космическим объектом обнаружили быстрые изменения в струях и пузырьках газа, которые взрываются в ее центре.

Читайте: NASA показало, как таяли ледники на Земле последние 16 лет

По данным ученых, на протяжении веков эта туманность раздувалась сферически-симметричными или спиральными узорами.

Однако новые наблюдения выявили другие характеристики — от звезды в центре туманности взрываются уровни сложности и быстрые изменения в струях и пузырьках газа.

В мае 2020 телескоп Hubble сфотографировал спиральную галактику NGC 3895 в созвездии Большая Медведица.

В NASA ее назвали космическим латте, по внешним признакам.

В 1790 году галактику открыл британский астроном Уильям Гершель. Сейчас астрономы изучают ее с помощью телескопа Hubble.

Источник: HUBBLE space telescope

Фото: NASA/ESA, Hubble space telescope

Если увидели ошибку, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.