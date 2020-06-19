Турция вводит комендантский час на выходные из-за Covid-19

В связи с ростом темпов инфицирования Covid-19 в Турции временно введут ряд ограничительных мер, в частности комендантский час.

Ограничения будут действовать в субботу, 20 июня и на следующих выходных — 27 и 28 июня.

Вынужденные меры касаются всех провинций Турции без исключений.

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Турецкие эксперты уверяют, что причиной также является сезон школьных и университетских экзаменов: это поможет избежать больших скоплений людей.

Кроме этого, в Стамбуле, Анкаре и Бурсе введено обязательное ношение медицинских масок.

В течение последней недели в Турции фиксируют 1 500 новых случаев Covid-19 ежедневно.

За все время пандемии в стране зарегистрировано почти 185 тыс. случаев коронавируса, 4,8 тыс. из которых стали летальными.

Открытие турецкой границы для Украины

МИД Украины и Турции начали переговоры о возобновлении туристических поездок и авиасообщение еще 25 мая.

По результатам последнего телефонного разговора Дмитрия Кулебы с главой МИД Турецкой Республики Мевлютом Чавушоглу, открытие границы для украинских туристов и восстановление регулярных пассажирских перевозок с Украиной состоится 1 июля.

Турция пообещала создать все необходимые условия для безопасного отдыха украинских граждан летом.

Источник: Daily Sabah