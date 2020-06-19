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Факты / Мир

В Польше игру This War of Mine хотят включить в школьную программу

В Польше могут добавить в школьную программу популярную компьютерную игру This War of Mine.

В дополнительный список школьной литературы могут включить известный во всем мире симулятор выживания в условиях войны.

Такую идею озвучил премьер-министр Матеуш Моравецкий.

Уже в следующем учебном году планируют разрешить доступ к игре.

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Для того чтобы игру включили в программу, изначально вопрос должны согласовать с министром образования Дариушем Пентковским.

В Кабмине уверены, что такая инициатива будет началом внедрения новых игр в программе.

Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий говорит, что благодаря компьютерным играм можно развивать самые разные направления.

Их можно использовать в программировании, точных науках, а также для развития познавательных, художественных и музыкальных навыков у детей.

На новых консолях  PlayStation 5 и Xbox Series X также выйдет новая игра Control. Игра вышла 27 августа 2019 года на ПК, PlayStation 4 и Xbox One. Рейтинг игры на сайте Metacritic составляет 85 баллов из 100.

Источник: radiokrakow.pl

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