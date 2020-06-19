Сергей Хрущов умер в США

В США умер 84-летний Сергей Хрущев — сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева (1894-1971).

Об этом сообщила внучка экс-лидера СССР Нина Хрущева.

Обстоятельства смерти и дата похорон пока не сообщили.

Кто такой Сергей Хрущев

Сергей Хрущев родился в Москве в 1935 году. Всю жизнь занимался наукой, является доктором технических наук. Лауреат Ленинской премии.

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В 1991 году сын бывшего первого секретаря ЦК КПСС переехал в США, где читал лекции по истории холодной войны в Брауновском университете.

Приобрел гражданство США и жил в городе Провиденс до самой смерти.

Дети лидеров КПСС в США

Многие потомков лидеров коммунистического движения переехали из стран бывшего СССР и сейчас живут в Европе или в США.

К примеру внучка Иосифа Сталина живет в США и имеет славу эпатажной женщины. Она носит имя Крис Еванс, хотя раньше била Аллилуева.

Женщина живет на окраине города Портленд в штате Орегон. Обладает небольшим магазинчиком в центре города.