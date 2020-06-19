Выборы в США: Трамп назвал причину, по которой может проиграть

Президент США Дональд Трамп рассказал, что может проиграть выборы из-за того, что голосование будет проходить по почте.

По его словам, это единственный вариант, почему он может проиграть.

— Они (демократы, — Ред.) обманывают, грабят и воруют. Они не посылают бюллетени в некоторые области, в основном республиканские области, — сказал Трамп.

Такой метод голосования могут ввести из-за ситуации с коронавирусом в стране. Президент США неоднократно выражал свое недовольство по поводу такого способа голосования.

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Он рассказал, что голосование по почте – непрозрачное. По словам Трампа, бюллетени можно легко подделать.

Однако результаты опросов показывают, что на фоне протестов в США уровень доверия к президенту страны Дональду Трампу снизился до 38%.

Такой низкий рейтинг у президента США был на этапе импичмента в январе 2019 года. По последним данным, Джо Байдена поддерживает 55% респондентов, а Трампа – 41%.

Источник: The Washington Times