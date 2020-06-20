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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 20 июня

По состоянию на утро 20 июня коронавирус в мире обнаружили у 8 663 135 человек, за сутки это количество случаев увеличилось на более чем 85 тыс.

Всего от осложнений, вызванных Covid-19, умерло 460 005 человек, а за сутки почти 4 тыс.

Полностью выздоровели уже 4 627 860 пациентов.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

  • США — 2 220 961;
  • Бразилия — 1 032 913;
  • Россия — 568 292;
  • Индия — 395 048;
  • Великобритания — 303 285.

Страны с самым большим суточным приростом больных Covid-19:

  • Бразилия — 55 209;
  • США — 33 539;
  • Индия — 14 721;
  • Россия — 7 972;
  • Чили — 6 290.

Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:

  • США — 119 112;
  • Бразилия — 48 954;
  • Великобритания — 42 546;
  • Италия — 34 561;
  • Франция — 29 620.

20 июня Украина находится на 35 месте из 215 по количеству больных Covid-19. В стране зафиксировано 34 984 случаев, а за сутки прирост составил — 921. На прошлой неделе в Украине существенно увеличилось количество новых случаев коронавируса. Ежедневно диагноз Covid-19 подтверждается у более чем 800 человек.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны, в которых ослабили карантин

С 1 июля Польша позволит самолетам выполнять рейсы с заполнением всех пассажирских мест. Требование носить маски на борту останется. Это касается пассажиров и персонала самолета.

В ЕС подтвердили планы открыть внутренние границы до конца июня. Сейчас проходят встречи для выработки общего подхода.

В Грузии с 19 июня разрешили проводить образовательные и спортивные мероприятия под открытым небом.

Для сравнения, коронавирус в мире 19 июня обнаружили у 8 578 052 человек. Лидерами по количеству больных и количеству смертельных случаев остаются США — вчера количество летальных случаев достигло 120 688 человек.

Фото: Dreamstime

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