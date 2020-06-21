По состоянию на 21 июня коронавирус в мире обнаружили у 8 769 383 человек. Суточный прирост превысил 106 тыс. случаев.

Жертвами Covid-19 стали в целом 464 029 больных. За сутки умерло более 4 тыс. человек.

В то же время побороли болезнь 4 347 584 пациента.

Страны-лидеры по количеству больных Covid-19:

США — 2 254 662;

Бразилия — 1 032 913;

Россия — 576 162;

Индия — 395 048;

Великобритания — 304 580.

Страны с наибольшим количеством смертей от Covid-19:

США — 119 719;

Бразилия — 49 976;

Великобритания — 42 674;

Италия — 34 610;

Франция — 29 636.

Украина сейчас на 35 месте из 215 по количеству больных Covid-19 – между Португалией и Польшей. По состоянию на 21 июня в стране зафиксировано 36 615 случаев инфицирования, за сутки – 790 позитивных тестов. Умерло от осложнений 1 004 украинца (10 – за сутки).

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Где смягчили карантинные ограничения

Черногория с 21 июня принимает украинских туристов. Для въезда в страну необходим отрицательный результат ПЦР-теста на Covid-19, сделанный не позднее за 48 часов до выезда и только в аккредитованных лабораториях Украины, Албании, Кипра, Чехии, Дании, Австрии, Германии, Израиля, Польши, Италии и других стран.

В Испании сегодня закончилось действие режима повышенной готовности, введенного 14 марта из-за эпидемии коронавируса. Она также открывает свои границы для туристов из стран Шенгенской зоны, кроме Португалии.

Во Франции с понедельника, 22 июня, откроют кинотеатры.

С 1 июля в Грузии будут поэтапно восстанавливать международное авиационное и сухопутное сообщение.

Коронавирус в мире 20 июня подтвержден у 8 663 135 человек. США остаются лидером по двум показателям: количеству больных и смертельных случаев – 2 220 961 и 119 112 соответственно.

Источник: Университет Джонса Хопкинса