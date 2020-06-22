В мире коронавирусом заболели уже 8 928 652 человека. За минувшие сутки количество больных выросло более чем 136 тыс.

От осложнений, вызванных Сovid-19, умер 467 671 больной. Наибольшее количество смертей фиксируют США — 119 969.

Вылечились от коронавируса уже 4 419 717 пациентов. За минувшие сутки выписаны почти 90 тыс. человек.

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

США — 2279875;

Бразилия — 1083341;

Россия — 583879;

Индия — 410 461;

Великобритания — 305 803.

Страны, в которых зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса:

США — 119 969;

Бразилия — 50 591;

Великобритания — 42717;

Италия — 34 634;

Франция — 29643.

Страны, где от коронавируса излечилось больше пациентов:

США — 622 133;

Бразилия — 588 119;

Россия — 339142;

Индия — 227 756;

Чили — 200569.

Украина по количеству больных в мире занимает 35 место. По состоянию на 21 июня здесь зафиксировали 36 560 случаев. В мировом рейтинге она находится между Португалией и Польшей.

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Карантин и путешествия в ЕС

15 июня ряд европейских государств начал открывать свои границы для туристов, но существуют ограничения.

Так, в Германии отменили контроль за гражданами стран-членов ЕС отныне причину въезда в страну можно не указывать. Сейчас решается вопрос правил пересечения границы для граждан Испании и Швеции.

Во время путешествия во Францию ​​жителям стран ЕС и зоны Шенген больше не нужно проходить обязательную обсервацию. На некоторое время это правило не будет распространятся на граждан Великобритании и Испании.

Граница Испании открыли для всех стран 21 июня, а восстановление сообщения с Португалией ожидается не ранее 1 июля.

Для сравнения 21 июня в мире зафиксировали 8 769 383 случая Сovid-19. От болезни умерли 464 029 человек. Лидером в антирейтинге по количеству больных продолжают оставаться США.