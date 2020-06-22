В мире коронавирусом заболели уже 8 928 652 человека. За минувшие сутки количество больных выросло более чем 136 тыс.
От осложнений, вызванных Сovid-19, умер 467 671 больной. Наибольшее количество смертей фиксируют США — 119 969.
Вылечились от коронавируса уже 4 419 717 пациентов. За минувшие сутки выписаны почти 90 тыс. человек.
Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- США — 2279875;
- Бразилия — 1083341;
- Россия — 583879;
- Индия — 410 461;
- Великобритания — 305 803.
Страны, в которых зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса:
- США — 119 969;
- Бразилия — 50 591;
- Великобритания — 42717;
- Италия — 34 634;
- Франция — 29643.
Страны, где от коронавируса излечилось больше пациентов:
- США — 622 133;
- Бразилия — 588 119;
- Россия — 339142;
- Индия — 227 756;
- Чили — 200569.
Украина по количеству больных в мире занимает 35 место. По состоянию на 21 июня здесь зафиксировали 36 560 случаев. В мировом рейтинге она находится между Португалией и Польшей.
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Карантин и путешествия в ЕС
15 июня ряд европейских государств начал открывать свои границы для туристов, но существуют ограничения.
Так, в Германии отменили контроль за гражданами стран-членов ЕС отныне причину въезда в страну можно не указывать. Сейчас решается вопрос правил пересечения границы для граждан Испании и Швеции.
Во время путешествия во Францию жителям стран ЕС и зоны Шенген больше не нужно проходить обязательную обсервацию. На некоторое время это правило не будет распространятся на граждан Великобритании и Испании.
Граница Испании открыли для всех стран 21 июня, а восстановление сообщения с Португалией ожидается не ранее 1 июля.
Для сравнения 21 июня в мире зафиксировали 8 769 383 случая Сovid-19. От болезни умерли 464 029 человек. Лидером в антирейтинге по количеству больных продолжают оставаться США.