Президент США Дональд Трамп попросил проводить меньше тестов на коронавирус, несмотря на то, что эксперты считают тестирование важной составляющей борьбы с вирусом.

Такой тезис американский президент высказал во время своего предвыборного выступления в Оклахоме.

— Когда вы проводите тестирование в таких масштабах, вы найдете больше больных, вы найдете больше случаев. Я сказал своим людям, чтобы они замедлили тестирование, — заявил Дональд Трамп.

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Оппоненты Трампа сразу же осудили такое высказывания президента, поскольку в стране растет число новых случаев коронавируса.

А сторонники объяснили, что это была всего лишь шутка, поскольку ситуацию с распространением вируса в стране могут использовать в качестве аргумента во время гонки за место президента.

В США продолжается борьба за кресло президента страны.

Действующий презент США Дональд Трамп принимает в ней участие, однако результаты исследований говорят, что уровень доверия населения к нему падает — всего 41%.

А вот его главного оппонента Джо Байдена поддерживает 55% респондентов.