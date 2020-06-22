Не уступает ПЦР: в Японии разработали новый экспресс-тест на Covid-19

22 июня фармацевтическая компания Shionogi в Японии объявила о том, что разработала простой и быстрый тест на Covid-19.

Компания заключила договор с группой из трех университетов Японии.

Новый метод разработала объединенная группа ученых. Тест сможет выявлять коронавирус за 30 минут и для этого не потребуется сложное оборудование.

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В компании рассказали, что метод основан на пробе слюны и по точности ничем не уступает ПЦР-тестам.

Новые тесты предложат для проверки иностранных туристов, которые будут въезжать в Японию.

Кроме тестов, в Японии разрабатывают и вакцину от коронавируса. 8 мая Япония одобрила использование экспериментального противовирусного препарата Ремдесивир для лечения больных с тяжелыми симптомами.

Также у японцев появилось потенциальное лекарство против коронавируса — Авиган. Препарат был разработан японской фармацевтической компанией Fujifilm Toyama Chemicals как лекарство против гриппа, но позже была доказана эффективность в лечении Covid-19.

Источник: shionogi