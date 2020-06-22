В Беларуси арестовали кандидата в президенты и его сына

В Беларуси арестовали кандидата в президенты Виктора Бабарыко и его сына Эдуарда. Им предъявили обвинение и отправили в следственный изолятор.

В штабе Бабарыко заявили, что не могут рассказать, за что их задержали.

Кандидат категорически не согласен с предъявленным обвинением. Арест обжалуют.

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— Статья, по которой предъявлено обвинение, я не могу назвать в пределах подписки о неразглашении материалов дела, — уточнил его адвокат Дмитрий Лаевский.

Он также отметил, что Бабарыко находится в следственном изоляторе.

Соперник президента Александра Лукашенко

Виктор Бабарыко считается главным соперником действующего президента Александра Лукашенко.

18 июня комитет госконтроля Беларуси задержал кандидата и назвал его руководителем противоправной деятельности. Также задержаны 15 работников Белгазпромбанка, которые якобы являются членами группы Бабарико.

Банк он возглавлял до выдвижения в президенты.

Выборы в Беларуси

19 июня два кандидата в президенты Беларуси снялись с выборов.

Лидер движения За свободу Юрий Губаревич заявил, что с начала избирательной кампании в стране возросли репрессии.

Второй кандидат, Александр Таболич, заявил, что его группа не набрала 100 тыс. подписей, необходимых для выдвижения на должность.

Выборы в Белоруси назначены на 9 августа.

Источник: Виктор Бабарика