На планете 23 июня коронавирусом заболели уже 9 074 624 человек. За минувшие сутки количество больных выросло на более чем 145 тыс.
От осложнений болезни умерло 471 591 больных. Вылечились от Covid-19 уже 4 510 707 пациентов. За минувшие сутки выписаны почти 90 тыс. человек.
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Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:
- в США — 2 309 786;
- в Бразилии — 1 106 470;
- в России — 591 465;
- в Индии — 425 292;
- в Великобритании — 306 761.
Украина в антирейтинге занимает 33 место. По состоянию на 22 июня зафиксировали 38 056 больных. Наша страна находится между Португалией и Ираком.
Страны, в которых зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса:
- в США — 120 393;
- в Бразилии — 51 297;
- в Великобритании — 42 731;
- в Италии — 34 697;
- во Франции — 29 666.
Страны, где от коронавируса излечилось больше пациентов:
- в США — 640 198;
- в Бразилии — 601 746;
- в России — 347 848;
- в Индии — 237 196;
- в Чили — 205 396.
Открытие границ
Испания восстановила сообщение со странами Шенгенской зоны и Великобританией. Для жителей этих стран самоизоляция не нужна.
Единственным исключением стала соседняя Португалия. Границы между странами планируют открыть 1 июля. Тогда же разрешат въезд из стран, не являющихся членами ЕС.
Также открыла границы Черногория. Страна принимать иностранцев на основании места жительства, а не ее гражданства.
22 июня на Covid-19 заболели 8 928 652 человека. За сутки количество больных выросло более чем 136 тыс. Умер 467 671 человек.
Источник: Университет Джонса Хопкинса