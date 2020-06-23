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Факты / Мир

Коронавирус в мире: количество больных на 23 июня

На планете 23 июня коронавирусом заболели уже 9 074 624 человек. За минувшие сутки количество больных выросло на более чем 145 тыс.

От осложнений болезни умерло 471 591 больных. Вылечились от Covid-19 уже 4 510 707 пациентов. За минувшие сутки выписаны почти 90 тыс. человек.

Читайте: Коронавирус в мире: карта распространения

Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

  • в США — 2 309 786;
  • в Бразилии — 1 106 470;
  • в России — 591 465;
  • в Индии — 425 292;
  • в Великобритании — 306 761.

Украина в антирейтинге занимает 33 место. По состоянию на 22 июня зафиксировали 38 056 больных. Наша страна находится между Португалией и Ираком.

Страны, в которых зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса:

  • в США — 120 393;
  • в Бразилии — 51 297;
  • в Великобритании — 42 731;
  • в Италии — 34 697;
  • во Франции — 29 666.

Страны, где от коронавируса излечилось больше пациентов:

  • в США — 640 198;
  • в Бразилии — 601 746;
  • в России — 347 848;
  • в Индии — 237 196;
  • в Чили — 205 396.

Открытие границ

Испания восстановила сообщение со странами Шенгенской зоны и Великобританией. Для жителей этих стран самоизоляция не нужна.

Единственным исключением стала соседняя Португалия. Границы между странами планируют открыть 1 июля. Тогда же разрешат въезд из стран, не являющихся членами ЕС.

Также открыла границы Черногория. Страна принимать иностранцев на основании места жительства, а не ее гражданства.

22 июня на Covid-19 заболели 8 928 652 человека. За сутки количество больных выросло более чем 136 тыс. Умер 467 671 человек.

Источник: Университет Джонса Хопкинса

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