На планете 23 июня коронавирусом заболели уже 9 074 624 человек. За минувшие сутки количество больных выросло на более чем 145 тыс.

От осложнений болезни умерло 471 591 больных. Вылечились от Covid-19 уже 4 510 707 пациентов. За минувшие сутки выписаны почти 90 тыс. человек.

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Страны с наибольшим количеством больных Covid-19:

в США — 2 309 786;

в Бразилии — 1 106 470;

в России — 591 465;

в Индии — 425 292;

в Великобритании — 306 761.

Украина в антирейтинге занимает 33 место. По состоянию на 22 июня зафиксировали 38 056 больных. Наша страна находится между Португалией и Ираком.

Страны, в которых зафиксировали наибольшее количество смертей от коронавируса:

в США — 120 393;

в Бразилии — 51 297;

в Великобритании — 42 731;

в Италии — 34 697;

во Франции — 29 666.

Страны, где от коронавируса излечилось больше пациентов:

в США — 640 198;

в Бразилии — 601 746;

в России — 347 848;

в Индии — 237 196;

в Чили — 205 396.

Открытие границ

Испания восстановила сообщение со странами Шенгенской зоны и Великобританией. Для жителей этих стран самоизоляция не нужна.

Единственным исключением стала соседняя Португалия. Границы между странами планируют открыть 1 июля. Тогда же разрешат въезд из стран, не являющихся членами ЕС.

Также открыла границы Черногория. Страна принимать иностранцев на основании места жительства, а не ее гражданства.

22 июня на Covid-19 заболели 8 928 652 человека. За сутки количество больных выросло более чем 136 тыс. Умер 467 671 человек.

Источник: Университет Джонса Хопкинса