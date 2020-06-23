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Факты / Мир / Россия

В сети всплыли подростковые фотографии дочерей Путина

Подростковые фотографии дочерей президента России Владимира Путина Екатерины Тихоновой и Марии Воронцовой обнаружили на сайте банкира Сергея Пугачева, который уехал жить из России.

Сам Пугачев заявил, что он удивлен нынешним вниманием к фото с дочерьми Путина, ведь эти снимки он опубликовал еще в начале 2000-х годов.

Согласно подписям, фотографии Тихоновой и Воронцовой сделали в Кремле и на даче Пугачева.

  • В сети всплыли подростковые фотографии дочерей Путина
  • В сети всплыли подростковые фотографии дочерей Путина
  • В сети всплыли подростковые фотографии дочерей Путина
  • В сети всплыли подростковые фотографии дочерей Путина
  • В сети всплыли подростковые фотографии дочерей Путина
  • В сети всплыли подростковые фотографии дочерей Путина
  • В сети всплыли подростковые фотографии дочерей Путина
  • В сети всплыли подростковые фотографии дочерей Путина
В сети всплыли подростковые фотографии дочерей Путина / 4 фотографии

Путин не признает дочерей

Авторитетные СМИ Reuters, Bloomberg и New Times писали, что Путин имеет двух дочерей, которые сейчас носят фамилии Тихонова и Воронцова.

Российский лидер ни разу не признавал, что он их отец.

В 2019 году российская журналистка спросила, когда Путин признает дочерей, и почему его дети занимаются бизнесом, хотя сам президент это опровергал.

На это Путин предложил “поковыряться подробнее”, чтобы узнать, “какой у них бизнес, есть ли он, кто им помогает”, но вопрос о родстве проигнорировал.

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Что известно о дочерях Путина

Тихонова сейчас является гендиректором фонда Инопрактика и входит в научной совет МГУ.

Воронцова является акционером общества Новая медицинская компания (Номеко). В 2019 году она стала членом совета Федеральной научно-технической программы развития генетических технологий.

Фото: pugachevsergei.com

Источник: Дождь

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