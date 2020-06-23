Мужчины производят больше антител к коронавирусу, чем женщины.

Британские ученые обнаружили, что им грозит более сложное течение болезни, однако так мужчины становятся лучшими донорами.

Такие выводы сделала Национальная служба здравоохранения Великобритании, которая собирает плазму крови пациентов, которые выздоровели.

Читайте: Коронавирус в мире: количество больных на 23 июня

Она исследует, смогут ли дозы плазмы тех, кто вылечился, быть эффективными для формирования иммунного ответа организма у людей, которые еще болеют.

В течение месяца ученые установили, что 43% доноров-мужчин имели достаточное количество антител в плазме, чтобы их можно было использовать для трансфузии. Среди женщин обнаружили 29%.

— Мы просим о помощи от тех, кто бессимптомно болел коронавирусом или с симптомами. Нам нужно больше доноров плазмы, прежде всего мы нуждаемся в мужчинах-донорах. Ведь они имеют высокий уровень антител в организме, — сообщил профессор Дэвид Робертс, заместитель директора по сдачи крови в Национальной службе здравоохранения.

Также он добавил, что их исследования показали, что большинство мужчин имеют более сложное течение болезни. Но именно так они становятся и лучше донорами.

Коронавирус в Украине

По состоянию на 23 июня в Украине зафиксировано 38 074 случая коронавируса. За прошлые сутки заболели еще 833 человека.

В общем от осложнений в результате заболевания умерли 1 035 человек, за сутки — 23. Полностью излечились от коронавируса 16 956 пациентов, 314 — за сутки. Среди больных — 58% женщин и 42% мужчин.

Наибольшее количество больных в Киеве — 4 429, в Черновицкой области — 4 419, Львовской — 4 220 и Ровенской — 3 038.

Источник: Independent