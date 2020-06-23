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Факты / Мир

Египет открывает туристический сезон — три города готовы принимать иностранцев

Украинцы смогут поехать на отдых в Египет уже в июле 2020 года. Три курортных города — Шарм-эль-Шейх, Хургада и Мерса-Матрух — готовы к визиту туристов.

Об этом заявил министр по делам древностей Египта Халед аль-Анани.

Чиновник провел ревизию в аэропортах, крупных отелях, пляжах, музеях, больницах этих городов и пришел к выводу, что там здоровая и прекрасная атмосфера, которая позволяет принимать иностранцев.

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О других курортах Египта в заявлении пока не говорится.

С 1 июля 2020 года Египет официально восстанавливает международное авиасообщение.

Курорты Хургада и Шарм-эль-Шейх объявили “чистой от Covid-19” зоной.

Во время посещения этих городов туристу нужно будет подтвердить, что он не болел коронавирусом, не контактировал с больными и не испытывал симптомов в течение 14 дней до вылета.

Источник: Sky News

Фото: Unsplash

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